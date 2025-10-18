<p>Bayern Monachium ju\u017c dzi\u015b zmierzy si\u0119 z Borussi\u0105 Dortmund w s\u0142ynnym klasyku Bundesligi, kt\u00f3ry od dekad rozpala emocje niemieckich kibic\u00f3w i przyci\u0105ga uwag\u0119 ca\u0142ego \u015bwiata futbolu. To nie jest zwyk\u0142y mecz o punkty \u2013 to starcie ideologii, filozofii i charakter\u00f3w. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/relacje-na-zywo" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Relacja tekstowa na \u017cywo na stronie sport.tvp.pl od 18:30 w sobot\u0119, 19 pa\u017adziernika.<\/a><\/p>