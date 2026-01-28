<p>Hit na zako\u0144czenie fazy ligowej Ligi Mistrz\u00f3w. Borussia Dortmund podejmuje Inter Mediolan w meczu, kt\u00f3ry dla obu zespo\u0142\u00f3w mo\u017ce zadecydowa\u0107 o bezpo\u015brednim awansie do 1\/8 fina\u0142u. Stawka jest jasna \u2013 tylko zwyci\u0119stwo daje realn\u0105 szans\u0119 na miejsce w TOP 8 i unikni\u0119cie bara\u017cy. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-01-28\/pilka-nozna-liga-mistrzow---8-kolejka-borussia-dortmund---inter-mediolan,2665016" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja na \u017cywo od godziny 21:00 w TVP1, TVP Sport<\/a><span> oraz <\/span><a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/91239640\/borussia-dortmund-inter-na-zywo-transmisja-meczu-ligi-mistrzow-online-live-stream-28012026-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>online na stronie sport.tvp.pl.<\/span><\/a><\/p>