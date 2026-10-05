<p>Po zwyci\u0119stwie 6:0 nad Rumuni\u0105 reprezentacja Polski zagra na wyje\u017adzie z Bo\u015bni\u0105 i Hercegowin\u0105. Zwyci\u0119stwo pozwoli Bia\u0142o-Czerwonym wyprzedzi\u0107 rywali i awansowa\u0107 na drugie miejsce w grupie. Tym razem dru\u017cyna Jana Urbana b\u0119dzie jednak musia\u0142a poradzi\u0107 sobie bez Roberta Lewandowskiego. Mecz na stadionie Bilino Polje w Zenicy w poniedzia\u0142ek, 5 pa\u017adziernika, o godz. 20:45. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-10-05\/pilka-nozna---liga-narodow-202627-zenica-bosnia-i-hercegowina---polska,3377441" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja w TVP1, TVP Sport<\/a>, na stronie <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/95695059\/bosnia-i-hercegowina-polska-liga-narodow-202627-4-kolejka-transmisja-w-tvp-1-tvp-sport-i-tvpsportpl-05102026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport<\/a>.<\/p>