<p>Brazylia \u2013 Maroko to jeden z najwi\u0119kszych hit\u00f3w pocz\u0105tku M\u015a 2026. Pi\u0119ciokrotni mistrzowie \u015bwiata rozpoczn\u0105 turniej meczem z p\u00f3\u0142finalist\u0105 poprzedniego mundialu. Spotkanie zaplanowano na godz. 0:00 czasu polskiego w nocy z 13 na 14 czerwca. Gdzie ogl\u0105da\u0107 mecz Brazylia \u2013 Maroko? <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/sport" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93264813\/brazylia-maroko-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-1362026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV<\/a>. Spotkanie b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 r\u00f3wnie\u017c w TVP2.<\/p>