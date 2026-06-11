<p>Ceremonia otwarcia M\u015a 2026 odb\u0119dzie si\u0119 dzi\u015b w Mexico City i b\u0119dzie oficjalnym pocz\u0105tkiem najwi\u0119kszego mundialu w historii. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/sport" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online rozpocznie si\u0119 o godz. 18:30 czasu polskiego i b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/transmisje" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV<\/a>. W telewizji inauguracj\u0119 turnieju poka\u017ce TVP Sport.<\/p>