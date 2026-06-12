<p>Ceremonia otwarcia M\u015a 2026 w Meksyku odby\u0142a si\u0119 w Mexico City i by\u0142a oficjalnym pocz\u0105tkiem najwi\u0119kszego mundialu w historii. Teraz swoje wydarzenia inauguruj\u0105ce turniej poka\u017c\u0105 Kanada i Stany Zjednoczone. Ceremonia w Kanadzie rozpocznie si\u0119 oko\u0142o godz. 19:30 czasu polskiego przed meczem Kanada \u2013 Bo\u015bnia i Hercegowina, a ceremonia w USA oko\u0142o godz. 1:30 w nocy z 12 na 13 czerwca przed spotkaniem USA \u2013 Paragwaj. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/sport" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Transmisje online b\u0119d\u0105 dost\u0119pne w TVP VOD, sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.<\/strong><\/a><\/p>