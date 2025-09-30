<p>Chelsea Londyn ju\u017c dzi\u015b zmierzy si\u0119 z Benfic\u0105 Lizbona w 2. kolejce Ligi Mistrz\u00f3w. Zawodnicy The Blues rozpocz\u0119li rywalizacj\u0119 od pora\u017cki z Bayernem Monachium, natomiast dru\u017cyna As Aguias sensacyjnie uleg\u0142a u siebie Karabachowi Agdam. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2025-09-30\/pilka-nozna-liga-mistrzow---faza-grupowa-2-chelsea-londyn---benfica-lizbona,2400993" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Transmisja na \u017cywo z meczu Chelsea \u2013 Benfica o godzinie 21:00 w TVP1<\/strong><\/a>, TVP Sport oraz <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89187725\/chelsea-fc-sl-benfica-na-zywo-transmisja-meczu-ligi-mistrzow-live-stream-30092025-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>online na stronie sport.tvp.pl<\/strong><\/a> i w aplikacji mobilnej.<\/p>