<p>FC Barcelona zmierzy si\u0119 z Club Brugge w meczu 4. kolejki Ligi Mistrz\u00f3w 2025\/26. Duma Katalonii ma na koncie jedno zwyci\u0119stwo i jedn\u0105 pora\u017ck\u0119 w obecnej edycji Champions League, natomiast Belgowie raz wygrali i dwukrotnie schodzili z boiska pokonani. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2025-11-05\/pilka-nozna-liga-mistrzow---4kolejka-club-brugge---fc-barcelona,2465740" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja spotkania Club Brugge \u2013 Barcelona dzi\u015b o 21:00 w TVP1, TVP Sport<\/a> oraz <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89757982\/club-brugge-barcelona-na-zywo-transmisja-meczu-ligi-mistrzow-live-stream-5112025-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank">online \u2013 na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej, na smart TV i w HbbTV<\/a>.<\/p>