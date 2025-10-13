Reprezentacja Polski pokona\u0142a Litw\u0119 2:0 i jest ju\u017c niemal pewna udzia\u0142u w bara\u017cach o awans na mistrzostwa \u015bwiata 2026, kt\u00f3re odb\u0119d\u0105 si\u0119 w USA, Kanadzie i Meksyku. Do pe\u0142ni szcz\u0119\u015bcia Bia\u0142o-Czerwonym brakuje tylko jednego punktu w dw\u00f3ch ostatnich meczach \u2013 wtedy udzia\u0142 w kolejnym etapie eliminacji stanie si\u0119 faktem. Kibice zadaj\u0105 sobie jednak pytanie: z kim zagramy w bara\u017cach i czy dru\u017cyna Jana Urbana ma jeszcze szans\u0119 na bezpo\u015bredni awans z pierwszego miejsca?