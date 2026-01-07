<p>FC Barcelona rozpoczyna walk\u0119 o obron\u0119 Superpucharu Hiszpanii. Mistrzowie kraju zmierz\u0105 si\u0119 z Athletikiem Bilbao w p\u00f3\u0142finale turnieju rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej, a stawk\u0105 \u015brodowego meczu jest awans do fina\u0142u, w kt\u00f3rym rywalem b\u0119dzie Real Madryt lub Atletico Madryt. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/90920472\/fc-barcelona-athletic-bilbao-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-polfinalu-superpucharu-hiszpanii-07012026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Relacja na \u017cywo dzi\u015b od godziny 20:00 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>