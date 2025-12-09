<p>FC Barcelona podejmie Eintracht Frankfurt w 6. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrz\u00f3w. Zesp\u00f3\u0142 Hansiego Flicka po bolesnej pora\u017cce z Chelsea potrzebuje punkt\u00f3w, by pozosta\u0107 w grze o awans, natomiast go\u015bcie z Niemiec walcz\u0105 o prze\u0142amanie s\u0142abej passy w Europie. Pocz\u0105tek spotkania we wtorek 9 grudnia o godz. 21:00. Na relacj\u0119 online na \u017cywo zapraszamy na stron\u0119 <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/90457289\/fc-barcelona-eintracht-frankfurt-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-6-kolejki-ligi-mistrzow-9122025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl<\/a> i do aplikacji mobilnej TVP Sport.<\/p>