<p>Ostatni mecz i zero miejsca na b\u0142\u0105d. FC Barcelona podejmuje dzi\u015b FC Kopenhag\u0119 w 8. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrz\u00f3w, wci\u0105\u017c walcz\u0105c o miejsce w czo\u0142owej \u00f3semce tabeli. Tylko taki scenariusz daje Katalo\u0144czykom bezpo\u015bredni awans do 1\/8 fina\u0142u i pozwala unikn\u0105\u0107 bara\u017cy. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/relacje-na-zywo" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Tekstowa relacja na \u017cywo od godziny 21:00 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>