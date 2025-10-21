<p class="ql-align-justify"><strong>FC Barcelona ju\u017c dzi\u015b zmierzy si\u0119 z Olympiakosem Pierus w 3. kolejce Ligi Mistrz\u00f3w. Ekipa Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szcz\u0119snego zajmuje 16. miejsce w tabeli Champions League, a jej rywale plasuj\u0105 si\u0119 na 29. lokacie. <\/strong><a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89581175\/fc-barcelona-olympiakos-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-3-kolejki-ligi-mistrzow-21102025" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Tekstowa relacja na \u017cywo z meczu Barcelona \u2013 Olympiakos od godziny 19:45 na stronie sport.tvp.pl.<\/strong><\/a><\/p><p><\/p>