<p class="ql-align-justify">FC Barcelona i Real Madryt ju\u017c dzi\u015b zmierz\u0105 si\u0119 w legendarnym El Clasico \u2013 meczu, kt\u00f3ry od dekad elektryzuje kibic\u00f3w na ca\u0142ym \u015bwiecie. Duma Katalonii tu\u017c przed tym starciem rozbi\u0142a Olympiakos Pireus 6:1, natomiast Kr\u00f3lewscy pokonali Juventus Turyn 1:0, pokazuj\u0105c solidn\u0105 form\u0119. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/relacje-na-zywo" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Tekstowa relacja na \u017cywo z meczu Barcelona \u2013 Real od godziny 16:15 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p><p><\/p>