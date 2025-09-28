<p>FC Barcelona w niedziel\u0119 28 wrze\u015bnia zmierzy si\u0119 z Realem Sociedad w 8. kolejce La Ligi. Duma Katalonii zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli, podczas gdy zesp\u00f3\u0142 z San Sebastian plasuje si\u0119 na 16. lokacie. Na papierze podopieczni Hansiego Flicka s\u0105 zdecydowanymi faworytami, ale Baskowie potrafi\u0105 sprawi\u0107 niespodziank\u0119 w starciach z najlepszymi.<a href=" https:\/\/sport.tvp.pl\/89174542\/fc-barcelona-real-sociedad-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-7-kolejki-la-liga-28092025" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong> Relacja na \u017cywo od godziny 18:30 na stronie sport.tvp.pl<\/strong><\/a><\/p><p><\/p>