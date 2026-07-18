<p>Francja \u2013 Anglia to mecz o trzecie miejsce M\u015a 2026. Spotkanie zostanie rozegrane w sobot\u0119, 18 lipca, o godz. 23:00 czasu polskiego. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-07-18\/mundial-2026---3-miejsce-francja---anglia,3155919" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/transmisje" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV<\/a>. Mecz poka\u017c\u0105 TVP1 oraz TVP Sport.<\/p>