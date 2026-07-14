<p>Francja \u2013 Hiszpania to pierwszy p\u00f3\u0142fina\u0142 M\u015a 2026. Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek, 14 lipca, o godz. 21:00 czasu polskiego. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-14\/mundial-2026---12f-1-francja---hiszpania,3155726" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>,<a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265565\/francja-hiszpania-na-zywo-ms-2026-12-finalu-transmisja-meczu-online-live-stream-1472026" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> na sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV<\/a>. Mecz poka\u017c\u0105 TVP1 oraz TVP Sport.<\/p>