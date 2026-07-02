<p>Hiszpania \u2013 Austria to pierwszy czwartkowy mecz 1\/16 fina\u0142u M\u015a 2026. Hiszpania wygra\u0142a grup\u0119 H, a Austria zaj\u0119\u0142a drugie miejsce w grupie J. Spotkanie rozpocznie si\u0119 2 lipca o godz. 21:00. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-02\/mundial-2026---116f-11---hiszpania---austria,3102249" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265415\/hiszpania-austria-ms-2026-116-finalu-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-272026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">na sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV<\/a>. Mecz poka\u017c\u0105 TVP1 oraz TVP Sport.<\/p>