<p>Hiszpania \u2013 Belgia to drugi mecz \u0107wier\u0107fina\u0142u M\u015a 2026. Spotkanie zostanie rozegrane w pi\u0105tek, 10 lipca, o godz. 21:00 czasu polskiego. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-10\/mundial-2026---14f-2-hiszpania---belgia,3127966" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265529\/hiszpania-belgia-na-zywo-ms-2026-14-finalu-transmisja-meczu-online-live-stream-1072026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">na sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV<\/a>. Mecz poka\u017c\u0105 TVP1 oraz TVP Sport.<\/p>