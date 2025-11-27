<p>Lech Pozna\u0144 spr\u00f3buje dzi\u015b przerwa\u0107 fataln\u0105 seri\u0119 i odbi\u0107 si\u0119 po dw\u00f3ch kolejnych pora\u017ckach w ligowej fazie Ligi Konferencji Europy 2025\/26. Kolejorz zacz\u0105\u0142 t\u0119 edycj\u0119 od mocnego uderzenia, ale ostatnie tygodnie mocno podci\u0119\u0142y mu skrzyd\u0142a. Lausanne-Sport jest niepokonane i wygl\u0105da jak najgro\u017aniejszy rywal Lecha w tej cz\u0119\u015bci tabeli. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/90231849\/lech-poznan-lausanne-sport-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-ligi-konferencji-27112025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Relacja tekstowa na \u017cywo od godziny 18:45 na sport.tvp.pl.<\/a><\/p>