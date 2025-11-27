<p>Legia Warszawa zagra dzi\u015b u siebie ze Spart\u0105 Praga w meczu 5. kolejki Ligi Konferencji Europy 2025\/26. Sto\u0142eczny klub wygra\u0142 dot\u0105d jedno spotkanie w fazie ligowej i walczy o utrzymanie si\u0119 w grze o awans. Sparta ma o punkt wi\u0119cej i znajduje si\u0119 dziewi\u0119\u0107 lokat wy\u017cej w tabeli LK.<a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/90232031\/legia-warszawa-sparta-praga-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-ligi-konferencji-27112025" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> Tekstowa relacja online z meczu Legia \u2013 Sparta od godziny 21:00 na sport.tvp.pl.<\/a><\/p>