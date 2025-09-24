<p class="ql-align-justify"><strong>Legia Warszawa ju\u017c dzi\u015b zmierzy si\u0119 z Jagielloni\u0105 Bia\u0142ystok w zaleg\u0142ym meczu 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi zajmuj\u0105 obecnie si\u00f3dme miejsce w tabeli, natomiast Duma Podlasia plasuje si\u0119 na czwartej lokacie. Obie dru\u017cyny \u2013 ze wzgl\u0119du na gr\u0119 w europejskich pucharach \u2013 maj\u0105 rozegranych mniej spotka\u0144 ni\u017c reszta ligowej czo\u0142\u00f3wki. <\/strong><a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89094706\/legia-warszawa-jagiellonia-bialystok-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-zaleglego-meczu-6-kolejki-pko-bp-ekstraklasy-24092025" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Tekstowa relacja na \u017cywo z tego meczu dost\u0119pna b\u0119dzie od godziny 21:00 na stronie sport.tvp.pl<\/strong><\/a><strong>.<\/strong><\/p><p><\/p>