<p>Legia Warszawa i Lech Pozna\u0144 ju\u017c dzi\u015b zmierz\u0105 si\u0119 w klasyku Ekstraklasy. Ekipa ze stolicy wygra\u0142a ostatnio z Szachtarem Donieck, a Kolejorz przegra\u0142 1:2 z Lincoln Red Imps. Forma obu dru\u017cyn nie zachwyca, ale takie mecze rz\u0105dz\u0105 si\u0119 swoimi prawami. Transmisja meczu Legia \u2013 Lech od godziny 20:15 w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP Sport<\/a>, aplikacji mobilnej, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89571362\/legia-warszawa-lech-poznan-na-zywo-transmisja-meczu-ekstraklasy-live-stream-26102025-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank">na sport.tvp.pl<\/a>, smart TV i HbbTV.<\/p>