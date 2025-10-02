<p>Legia Warszawa wraca na europejsk\u0105 scen\u0119. Ju\u017c dzi\u015b przy \u0141azienkowskiej zesp\u00f3\u0142 Edwarda Iordanescu rozpocznie rywalizacj\u0119 w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Rywalem jest Samsunspor \u2013 turecki debiutant w mi\u0119dzynarodowych rozgrywkach. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89248833\/legia-warszawa-samsunspor-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-1-koleki-fazy-ligowej-ligi-konferencji-2102025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Relacja na \u017cywo z meczu Legia \u2013 Samsunspor od godziny 21:00 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>