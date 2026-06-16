Lionel Messi zn\u00f3w zagra na mistrzostwach \u015bwiata, ale tym razem jego wyst\u0119p budzi wyj\u0105tkowe zainteresowanie nie tylko ze wzgl\u0119du na form\u0119 Argentyny. Wszystko wskazuje na to, \u017ce mundial 2026 mo\u017ce by\u0107 ostatnim turniejem tej rangi w karierze pi\u0142karza. Sam Messi od miesi\u0119cy m\u00f3wi o przysz\u0142o\u015bci ostro\u017cnie i podkre\u015bla, \u017ce najwa\u017cniejsze s\u0105 zdrowie, forma oraz to, czy nadal b\u0119dzie w stanie realnie pomaga\u0107 dru\u017cynie.