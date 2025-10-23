<p>Lech Pozna\u0144 ju\u017c dzi\u015b zmierzy si\u0119 z Lincoln Reds Imps w 2. kolejce Ligi Konferencji Europy. Mistrzowie Polski na starcie rozgrywek pokonali Rapid Wiede\u0144, za\u015b klub z Gibraltaru przegra\u0142 wysoko ze Zrinjskim Mostar. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89620428\/lincoln-red-imps-lech-poznan-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-ligi-konferencji-23102025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Tekstowa relacja na \u017cywo z meczu Lincoln \u2013 Lech od godziny 21:00 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>