<p>Reprezentacja Polski zmierzy si\u0119 dzi\u015b z Litw\u0105 w meczu 8. kolejki eliminacji mistrzostw \u015bwiata 2026. Bia\u0142o-Czerwoni zajmuj\u0105 drugie miejsce w grupie G z dorobkiem dziesi\u0119ciu punkt\u00f3w, natomiast ich rywale s\u0105 na czwartej pozycji i maj\u0105 na koncie trzy punkty. To spotkanie mo\u017ce mie\u0107 kluczowe znaczenie w walce o awans. Transmisja meczu Litwa \u2013 Polska ju\u017c dzi\u015b od godziny 20:45 w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2025-10-12\/pilka-nozna---eliminacje-mistrzostw-swiata-2026-kowno-litwa---polska,2409265" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP1<\/a>, <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP Sport<\/a> oraz online \u2013 na stronie <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89229023\/litwa-polska-na-zywo-transmisja-meczu-el-ms-online-live-stream-12102025-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl<\/a>, w aplikacji mobilnej, na smart TV i HbbTV.<\/p>