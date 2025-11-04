<p>Liverpool ju\u017c dzi\u015b zmierzy si\u0119 z Realem Madryt w jednym z najwi\u0119kszych hit\u00f3w tegorocznej edycji Ligi Mistrz\u00f3w. The Reds przechodz\u0105 powa\u017cny kryzys, cho\u0107 wci\u0105\u017c utrzymuj\u0105 si\u0119 na podium Premier League. Kr\u00f3lewscy przewodz\u0105 natomiast w tabeli La Ligi i s\u0105 w znakomitej formie. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89838339\/liverpool-real-madryt-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-4-kolejki-ligi-mistrzow-4112025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Relacja na \u017cywo \u2013 we wtorek, 4 listopada, od godziny 21:00 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>