<p>Reprezentacja Polski nie za\u0142apa\u0142a si\u0119 bezpo\u015brednio na mundial, ale wci\u0105\u017c ma jedn\u0105 szans\u0119, by w 2026 roku polecie\u0107 do USA, Meksyku i Kanady. Po zaj\u0119ciu drugiego miejsca w grupie G Bia\u0142o-Czerwoni trafili do bara\u017cy \u2013 i dzi\u015b dowiemy si\u0119, kogo postawi im na drodze FIFA.<strong> <\/strong><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2025-11-20\/pilka-nozna---mistrzostwa-swiata-2026-losowanie-barazy,2496300" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Transmisja losowania bara\u017cy el. M\u015a 2026 o 13:00 w TVP Sport, sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej.<\/strong><\/a><\/p>