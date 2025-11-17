<p>Reprezentacja Polski zagra dzi\u015b na wyje\u017adzie z Malt\u0105 w ostatniej kolejce eliminacji mistrzostw \u015bwiata 2026 w strefie UEFA. Bia\u0142o-Czerwoni maj\u0105 ju\u017c pewne drugie miejsce w grupie G, ale wci\u0105\u017c walcz\u0105 o jak najlepszy bilans przed bara\u017cami i domkni\u0119cie udanych eliminacji mocnym akcentem. Malta\u0144czycy s\u0105 po sensacyjnej wygranej z Finlandi\u0105 i marz\u0105 o historycznym wyniku punktowym. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2025-11-17\/pilka-nozna---eliminacje-mistrzostw-swiata-2026-malta---polska,2490148" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Transmisja na \u017cywo z meczu Malta \u2013 Polska od godziny 20:45 w TVP1 i TVP Sport<\/strong><\/a> oraz <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89923892\/malta-polska-na-zywo-transmisja-meczu-el-ms-online-live-stream-17112025-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>online na sport.tvp.pl, w HbbTV, na smart TV i w aplikacji mobilnej TVP Sport.<\/strong><\/a><\/p>