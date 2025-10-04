<p>W niedziel\u0119, 12 pa\u017adziernika 2025 roku, o godz. 15:00 na Stadionie \u015al\u0105skim w Chorzowie rozegrany zostanie mecz Legend Polska \u2013 Niemcy. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89191441\/polska-niemcy-mecz-legend-transmisja-na-zywo-online-live-stream" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Spotkanie poka\u017c\u0105 TVP2 i TVP Sport, a transmisja dost\u0119pna b\u0119dzie tak\u017ce online na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej, smart TV i HbbTV<\/strong><\/a><span>. Komentarz zapewni Dariusz Szpakowski.<\/span><\/p>