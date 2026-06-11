<p>Meksyk \u2013 RPA to pierwszy mecz M\u015a 2026 i oficjalny start najwi\u0119kszego mundialu w historii. Spotkanie rozpocznie si\u0119 dzi\u015b o godz. 21:00 czasu polskiego na Estadio Azteca w Mexico City. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/sport" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93264786\/meksyk-rpa-na-zywo-transmisja-meczu-otwarcia-mundialu-online-live-stream-1162026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV<\/a>. Mecz na antenie poka\u017ce TVP1.<\/p>