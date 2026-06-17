<p>W \u015brod\u0119, 17 czerwca, Telewizja Polska poka\u017ce kolejne spotkania fazy grupowej M\u015a 2026. Kibice zobacz\u0105 rywalizacje <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-06-17\/mundial-2026---portugalia---demokratyczna-republika-konga,3059356" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Portugalia \u2013 DR Konga<\/a>, <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-06-17\/mundial-2026---anglia---chorwacja,3059599" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Anglia \u2013 Chorwacja<\/a> oraz nocne spotkania <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/sport" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ghana \u2013 Panama i Uzbekistan \u2013 Kolumbia<\/a>. Wszystkie mecze b\u0119d\u0105 dost\u0119pne w telewizji oraz online.<\/p>