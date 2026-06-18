<p>W czwartek, 18 czerwca, Telewizja Polska poka\u017ce kolejne spotkania fazy grupowej M\u015a 2026. Najwa\u017cniejszym wieczornym meczem b\u0119dzie starcie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-06-18\/mundial-2026---szwajcaria---bosnia-i-hercegowina,3062519" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Szwajcaria \u2013 Bo\u015bnia i Hercegowina<\/a>, a wcze\u015bniej kibice zobacz\u0105 tak\u017ce spotkanie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-06-18\/mundial-2026---czechy---rpa,3062259" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Czechy \u2013 RPA<\/a>. W nocy z 18 na 19 czerwca odb\u0119d\u0105 si\u0119 mecze <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-06-18\/mundial-2026---kanada---katar,3062263" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Kanada \u2013 Katar<\/a> oraz <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-06-19\/mundial-2026---meksyk---korea-poludniowa,3062523" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Meksyk \u2013 Korea Po\u0142udniowa<\/a>.<\/p>