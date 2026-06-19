<p>W pi\u0105tek, 19 czerwca, Telewizja Polska poka\u017ce kolejne spotkania fazy grupowej M\u015a 2026. Najwa\u017cniejszym wieczornym meczem b\u0119dzie starcie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-06-19\/mundial-2026---usa---australia,3065382" rel="noopener noreferrer" target="_blank">USA \u2013 Australia<\/a>, a p\u00f3\u017aniej kibice zobacz\u0105 tak\u017ce spotkanie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-06-19\/mundial-2026---szkocja---maroko,3065126" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Szkocja \u2013 Maroko<\/a>. W nocy z 19 na 20 czerwca odb\u0119d\u0105 si\u0119 mecze <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-06-20\/mundial-2026---brazylia---haiti,3065386" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Brazylia \u2013 Haiti<\/a> oraz <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-2,399698\/2026-06-20\/mundial-2026---turcja---paragwaj,3068644" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Turcja \u2013 Paragwaj<\/a>.<\/p>