<p>W czwartek, 2 lipca, zostan\u0105 rozegrane trzy kolejne mecze 1\/16 fina\u0142u M\u015a 2026. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-02\/mundial-2026---116f-11---hiszpania---austria,3102249" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Hiszpania zmierzy si\u0119 z Austri\u0105<\/a>, a w nocy z 2 na 3 lipca <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-03\/mundial-2026---116f-12---portugalia---chorwacja,3102251" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Portugalia zagra z Chorwacj\u0105<\/a> i <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265440\/szwajcaria-algieria-na-zywo-ms-2026-116-finalu-transmisja-meczu-online-live-stream-372026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Szwajcaria z Algieri\u0105<\/a>. Sprawd\u017a, kto wyst\u0105pi dzi\u015b na mundialu i o kt\u00f3rej godzinie rozpoczn\u0105 si\u0119 spotkania.<\/p>