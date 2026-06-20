<p>W sobot\u0119, 20 czerwca, Telewizja Polska poka\u017ce kolejne spotkania fazy grupowej M\u015a 2026. Najwa\u017cniejszym wieczornym meczem b\u0119dzie starcie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-06-20\/mundial-2026---niemcy---wybrzeze-kosci-sloniowej,3068331" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Niemcy \u2013 Wybrze\u017ce Ko\u015bci S\u0142oniowej<\/a>, a wcze\u015bniej kibice zobacz\u0105 tak\u017ce spotkanie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-06-20\/mundial-2026---holandia---szwecja,3068090" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Holandia \u2013 Szwecja<\/a>. W nocy z 20 na 21 czerwca odb\u0119d\u0105 si\u0119 mecze <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-06-21\/mundial-2026---ekwador---curacao,3068095" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ekwador \u2013 Cura\u00e7ao<\/a> oraz <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-2,399698\/2026-06-21\/mundial-2026---tunezja---japonia,3071477" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Tunezja \u2013 Japonia<\/a>.<\/p>