<p>We wtorek, 23 czerwca, Telewizja Polska poka\u017ce kolejne spotkania fazy grupowej M\u015a 2026. Najwa\u017cniejszymi meczami dnia b\u0119d\u0105 starcia <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-06-23\/mundial-2026---portugalia---uzbekistan,3076457" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Portugalia \u2013 Uzbekistan<\/a> oraz <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-06-23\/mundial-2026---anglia---ghana,3076718" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Anglia \u2013 Ghana<\/a>. W nocy z 23 na 24 czerwca odb\u0119d\u0105 si\u0119 rywalizacje <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/sport" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Panama \u2013 Chorwacja oraz Kolumbia \u2013 DR Konga<\/a>.<\/p>