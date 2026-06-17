<p>Anglia \u2013 Chorwacja to najwi\u0119kszy hit \u015brody na M\u015a 2026. Spotkanie grupy L rozpocznie si\u0119 o godz. 22:00 czasu polskiego. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-06-17\/mundial-2026---anglia---chorwacja,3059599" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93264944\/anglia-chorwacja-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-1762026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV<\/a>. Mecz b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 r\u00f3wnie\u017c w TVP1 i TVP Sport.<\/p>