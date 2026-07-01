<p>Anglia \u2013 Demokratyczna Republika Konga to pierwszy \u015brodowy mecz 1\/16 fina\u0142u M\u015a 2026. Anglia wygra\u0142a grup\u0119 L, a Demokratyczna Republika Konga zaj\u0119\u0142a trzecie miejsce w grupie K i awansowa\u0142a do fazy pucharowej jako jeden z najlepszych zespo\u0142\u00f3w z trzecich miejsc. Spotkanie rozpocznie si\u0119 1 lipca o godz. 18:00. Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-01\/mundial-2026---116f-8---anglia---demokratyczna-republika-konga,3099140" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>, na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265407\/anglia-demokratyczna-republika-konga-na-zywo-transmisja-meczu-116-finalu-ms-online-live-stream-172026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl<\/a>, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV. Mecz poka\u017c\u0105 TVP2 oraz TVP Sport.<\/p>