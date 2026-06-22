<p>Argentyna \u2013 Austria to jedno z najwa\u017cniejszych wydarze\u0144 poniedzia\u0142ku na M\u015a 2026. Obro\u0144cy tytu\u0142u rozpocz\u0119li mundial od zwyci\u0119stwa z Algieri\u0105, a Lionel Messi popisa\u0142 si\u0119 hat-trickiem. Austria r\u00f3wnie\u017c wygra\u0142a pierwszy mecz, pokonuj\u0105c Jordani\u0119. Spotkanie zaplanowano na godz. 19:00 czasu polskiego. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-06-22\/mundial-2026---argentyna---austria,3073634" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD, sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV<\/a>. Mecz b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 r\u00f3wnie\u017c w TVP2.<\/p>