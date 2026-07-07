<p>Argentyna \u2013 Egipt to pierwszy wtorkowy mecz 1\/8 fina\u0142u M\u015a 2026. Argentyna w poprzedniej rundzie pokona\u0142a Republik\u0119 Zielonego Przyl\u0105dka po dogrywce, a Egipt wyeliminowa\u0142 Australi\u0119 po rzutach karnych. Spotkanie rozpocznie si\u0119 7 lipca o godz. 18:00. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-07\/mundial-2026---18f-7-argentyna---egipt,3118275" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, na<a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265508\/argentyna-egipt-na-zywo-ms-2026-18-finalu-transmisja-meczu-online-live-stream-772026" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV<\/a>. Mecz poka\u017c\u0105 TVP2 oraz TVP Sport.<\/p>