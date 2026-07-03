<p>Argentyna \u2013 Republika Zielonego Przyl\u0105dka to drugi pi\u0105tkowy mecz 1\/16 fina\u0142u M\u015a 2026. Argentyna wygra\u0142a grup\u0119 J, a Republika Zielonego Przyl\u0105dka zaj\u0119\u0142a drugie miejsce w grupie H. Spotkanie rozpocznie si\u0119 w nocy z 3 na 4 lipca o godz. 0:00. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-03\/mundial-2026---116f-15---argentyna---republika-zielonego-przyladka,3105824" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265434\/australia-egipt-na-zywo-ms-2026-116-finalu-transmisja-meczu-online-live-stream-372026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV<\/a>. Mecz poka\u017c\u0105 TVP1 oraz TVP Sport.<\/p>