<p>Brazylia \u2013 Haiti to jedno z najwa\u017cniejszych wydarze\u0144 nocy z pi\u0105tku na sobot\u0119 na M\u015a 2026. Pi\u0119ciokrotni mistrzowie \u015bwiata wr\u00f3c\u0105 do gry po remisie z Marokiem i b\u0119d\u0105 chcieli od razu poprawi\u0107 swoj\u0105 sytuacj\u0119 w grupie C. Mecz zaplanowano na godz. 2:30 czasu polskiego, w nocy z 19 na 20 czerwca. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-06-20\/mundial-2026---brazylia---haiti,3065386" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265024\/brazylia-haiti-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-2062026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV<\/a>. Spotkanie b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 r\u00f3wnie\u017c w TVP1.<\/p>