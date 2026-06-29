<p>Brazylia \u2013 Japonia to pierwszy poniedzia\u0142kowy mecz 1\/16 fina\u0142u M\u015a 2026. Brazylia wygra\u0142a grup\u0119 C, a Japonia zaj\u0119\u0142a drugie miejsce w grupie F. Spotkanie rozpocznie si\u0119 29 czerwca o godz. 19:00. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-06-29\/mundial-2026---116f-2---brazylia---japonia,3093665" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265372\/brazylia-japonia-na-zywo-transmisja-meczu-116-finalu-ms-online-live-stream-2962026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV<\/a>. Mecz poka\u017c\u0105 TVP2 oraz TVP Sport.<\/p>