<p>Brazylia \u2013 Norwegia to pierwszy niedzielny mecz 1\/8 fina\u0142u M\u015a 2026. Brazylia w poprzedniej rundzie pokona\u0142a Japoni\u0119, a Norwegia wyeliminowa\u0142a Wybrze\u017ce Ko\u015bci S\u0142oniowej. Spotkanie rozpocznie si\u0119 5 lipca o godz. 22:00. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-05\/mundial-2026---18f-3-brazylia---norwegia,3113021" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265452\/brazylia-norwegia-na-zywo-ms-2026-18-finalu-transmisja-meczu-online-live-stream-572026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV<\/a>. Mecz poka\u017c\u0105 TVP1 oraz TVP Sport.<\/p>