<p>To, \u017ce mistrzostwa \u015bwiata 2026 b\u0119d\u0105 wyj\u0105tkowe, wiadomo nie od dzi\u015b. Czterdzie\u015bci osiem dru\u017cyn, trzy maskotki, trzy kraje gospodarzy i a\u017c trzy ceremonie otwarcia! Ju\u017c w czwartek 11 czerwca oficjalnie rozpocznie si\u0119 mundial 2026. Tego dnia widzowie zobacz\u0105 pierwsz\u0105 ceremoni\u0119, a dwie kolejne odb\u0119d\u0105 si\u0119 dzie\u0144 p\u00f3\u017aniej. Transmisje z tych wydarze\u0144 b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w TVP Sport oraz online w TVP VOD.<\/p>