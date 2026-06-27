<p>Chorwacja \u2013 Ghana to jeden z najwa\u017cniejszych mecz\u00f3w ostatniej kolejki grupy L M\u015a 2026. Ghana ma cztery punkty, Chorwacja trzy, dlatego bezpo\u015brednie starcie mo\u017ce zdecydowa\u0107 o awansie do fazy pucharowej. Spotkanie rozpocznie si\u0119 w sobot\u0119, 27 czerwca, o godz. 23:00. Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-1%2C399697\/2026-06-27\/mundial-2026---chorwacja---ghana%2C3087903">TVP VOD<\/a>, na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265345\/chorwacja-ghana-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-2762026">sport.tvp.pl<\/a>, w aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV. Rywalizacj\u0119 obejrzymy r\u00f3wnie\u017c w TVP1.<br><br><\/p>