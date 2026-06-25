<p>Ekwador \u2013 Niemcy to najwa\u017cniejszy mecz ostatniej kolejki grupy E M\u015a 2026. Niemcy maj\u0105 komplet sze\u015bciu punkt\u00f3w i mog\u0105 przypiecz\u0119towa\u0107 pierwsze miejsce w tabeli, natomiast Ekwador potrzebuje zwyci\u0119stwa, by zachowa\u0107 szanse na wyj\u015bcie z grupy. Spotkanie rozpocznie si\u0119 w czwartek, 25 czerwca, o godz. 22:00. Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-1%2C399697\/2026-06-25\/mundial-2026---ekwador---niemcy%2C3082055">TVP VOD<\/a>, na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265231\/ekwador-niemcy-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-2562026">sport.tvp.pl<\/a>, w aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV. Rywalizacj\u0119 obejrzymy r\u00f3wnie\u017c w TVP1.<br><br><\/p>