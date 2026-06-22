<p>Francja \u2013 Irak to jeden z najwa\u017cniejszych poniedzia\u0142kowych mecz\u00f3w na M\u015a 2026. Francuzi rozpocz\u0119li mundial od zwyci\u0119stwa z Senegalem, a Irak przegra\u0142 z Norwegi\u0105. Spotkanie zaplanowano na godz. 23:00 czasu polskiego. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-06-22\/mundial-2026---francja---irak,3073870" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD, sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV<\/a>. Mecz b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 r\u00f3wnie\u017c w TVP1.<\/p>